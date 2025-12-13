روابط عمومی های شاهین شهر در نشستی هم اندیشی برای اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، راهکارهای مقابله با تهاجم فرهنگی و رسانه ای دشمن را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ فرماندار شاهین شهرو میمه در این نشست گفت روابط عمومی ها به عنوان یکی از ارکان اصلی ادارات، باید راوی امید باشند.

ناصر اسدی فرماندار هدف از تشکیل این جلسه را تقویت حوزه اطلاع رسانی وهم افزایی مدیران روابط عمومی در راستای اطلاع رسانی مناسب از اقدامات دستگاههای اداری و اجرایی دانست و با اشاره به اهمیت روابط عمومی افزود: روابط عمومی هنر و علم اجتماعی است که پیوند دهنده درون سازمان با بیرون است و انتظاراست همه مدیران در تقویت این جایگاه تلاش کنند.

اسدی افزود : مدیران روابط عمومی باید به عنوان مشاور امین مدیر و کارکنان، راهکارهای لازم جهت ایجاد اعتماد عمومی و ایجاد رابطه دوسویه بین مردم و مدیران را فراهم کند.

فرماندار اطلاع رسانی دقیق و به موقع خدمات نظام و دولت به مردم را زمینه ساز ایجاد اعتماد اجتماعی و امنیت روانی جامعه دانست و از مدیران ادارات خواست با با بهره گیری ازاین ظرفیت مهم نیاز مخاطبین را شناسایی و با آینده نگری نسبت به رفع مشکلات مردم اقدام کنند.

فرماندار در پایان با اشاره به در پیش بودن هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خواستار نقش آفرینی روابط عمومی ها در افزایش مشارکت عمومی و تشویق نخبگان جهت حضور در کارزار انتخابات شد.

ارائه راهکار و ایجاد سازکار ارتباط مردم با مدیران، ارتباط با نخبگان و برنامه ریزی جهت جذب سرمایه گذار، ارتباط مستمر با اصحاب خبر و رسانه، استفاده از ابزارهای نوین جهت ارتباط با مخاطب، برگزاری مناسب رویدادهای ملی و مذهبی ، پاسخ گویی به مطالبات و درخواست های مردمی و تقویت فضای همدلی در شهرستان از مهمترین محورهایی بود در این جلسه برای اجرای آن برنامه ریزی شد‌