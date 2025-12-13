مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد، از طراحی «طرح گردشگری مقاومت» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ محمد حامد حرزاده در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته بصیرت که در سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های جدید در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت خبر داد و اظهار داشت: با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در راستای تبیین عمیق فرهنگ مقاومت، مجموعه‌ای از فعالیت‌های ابتکاری در استان یزد طراحی و در حال اجراست.

وی از آماده‌سازی یادنامه‌ای با عنوان «دفاع مقدس و مقاومت انقلابی» خبر داد و گفت: این پروژه از مردادماه سال گذشته با رویکردی نوآورانه آغاز شده و اکنون در مراحل پایانی چاپ قرار دارد و به‌زودی منتشر خواهد شد.

سرهنگ حرزاده افزود: نمایشگاه «راه روشن» نیز به‌طور مشترک با موزه مقاومت و موزه دفاع مقدس طراحی شده و به‌زودی با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد افتتاح و در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

مدیرکل حفظ آثار استان یزد از طراحی «طرح گردشگری مقاومت» خبر داد و تصریح کرد: این برنامه با همکاری نهاد‌های مرتبط، به ویژه برای دانش‌آموزان و مهمانان خارج‌استانی که در ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی به کرمان سفر می‌کنند، اجرایی خواهد شد و استان یزد آمادگی میزبانی از برنامه‌های مرتبط با دفاع مقدس و مقاومت را دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه ویژه به شهدای مدافع حرم و جانبازان تأکید کرد و گفت: امیدواریم برنامه‌ریزی برای تجلیل از این عزیزان و اجرای برنامه‌های تکریمی، در دستور کار استان قرار گیرد.