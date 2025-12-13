به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جاور صفاری با اشاره به اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور رشت به امامزاده هاشم گفت: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ که در مسیر رشت به امامزاده هاشم محدوده شاه عباسی در حال حرکت بود، ناگهان دچار انحراف شده و پس از برخورد با نیوجرسی بتنی واژگون شد.

وی با اشاره به اینکه در این تصادف راننده ۲۸ ساله پژو در دم جان باخت، گفت: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را تخطی از سرعت مطمئنه راننده سواری پژو اعلام کرده‌اند.

رئیس پلیس راه استان در پایان با اشاره به اینکه برابر ماده ۱۲۹ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان موظف هستند حسب مورد برای پرهیز از تصادف یا خطر با سرعت مطمئنه حرکت کنند، افزود: رعایت دقیق قوانین و پرهیز از انجام هرگونه شتاب و عجله در رانندگی می‌تواند تاثیر بسزایی در جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخ و ناگواری شود.