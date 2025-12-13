به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، طرح توزیع شیر رایگان با هدف ارتقای سلامت تغذیه‌ای دانش‌آموزان، در مدارس ابتدایی استان سمنان آغاز شد.به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: قرار است ۴۰ تا ۷۰ وعده شیر بین ۶۱ هزار دانش آموز مدارس دولتی مقطع ابتدایی توزیع شود.

قاسم شریفی افزود: شیر هفته‌ای دو مرحله بین دانش آموزان توزیع میشود.

وی گفت: توزیع شیر رایگان در مدارس شهر‌ها و روستا‌های کم‌برخوردار انجام خواهد شد تا دانش‌آموزان این مناطق از تغذیه سالم‌تری برخوردار شوند.