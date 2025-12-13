پخش زنده
طرح توزیع شیر رایگان با هدف ارتقای سلامت تغذیهای دانشآموزان، در مدارس ابتدایی استان سمنان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، طرح توزیع شیر رایگان با هدف ارتقای سلامت تغذیهای دانشآموزان، در مدارس ابتدایی استان سمنان آغاز شد.به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: قرار است ۴۰ تا ۷۰ وعده شیر بین ۶۱ هزار دانش آموز مدارس دولتی مقطع ابتدایی توزیع شود.
قاسم شریفی افزود: شیر هفتهای دو مرحله بین دانش آموزان توزیع میشود.
وی گفت: توزیع شیر رایگان در مدارس شهرها و روستاهای کمبرخوردار انجام خواهد شد تا دانشآموزان این مناطق از تغذیه سالمتری برخوردار شوند.