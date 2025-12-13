پخش زنده
با هدف تنظیم بازار، توزیع برنج در خوزستان از یکشنبه ۲۳ آذر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در راستای توزیع مناسب کالاهای اساسی و تنظیم بازار توزیع بیش از یک هزار تن برنج در شهرهای مختلف استان از فردا یکشنبه بیست و سوم آذرماه آغاز میشود.
جمشید بنی فری با اشاره به اینکه این توزیع براساس تخصیص سهمیه برنج به استان بوده است افزود: این برنجها از نوع هندی و با نرخ مصوب کیلویی یک هزار و ۲۷۰ تومان عرضه میشود.
او ادامه داد: این برنجها از طریق مراکز فروش مجاز و فروشگاهای زنجیرهای عرضه میشود و نظارت کامل بر روند توزیع این کالاها توسط بازرسان انجام میشود.