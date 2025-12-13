مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به بارندگی‌های سامانه اخیر در استان، از کاهش ۷۷.۳ درصدی میزان بارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزیزد، محمدعلی امیربیکی با تشریح آخرین وضعیت بارندگی‌های استان گفت: میزان متوسط بارندگی استان یزد پس از فعالیت سامانه بارشی روز‌های گذشته، ۲.۷ میلی‌متر بوده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۹ میلی‌متر ثبت شده بود که کاهش ۷۷.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط بارندگی بلندمدت استان در بازه زمانی مشابه ۱۷.۸ میلی‌متر بوده که بارش‌های امسال نسبت به این شاخص، کاهش قابل توجه ۸۴.۷ درصدی داشته است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای یزد در ادامه با اشاره به پراکندگی مکانی بارش‌ها در سطح استان گفت: بیشترین میزان بارندگی مربوط به ایستگاه راحت‌آباد در روستای منشاد با ثبت ۲۸ میلی‌متر بارش بوده است، در حالی که ایستگاه شهرک ولایت در شهرستان ابرکوه با ثبت صفر میلی‌متر بارندگی، کمترین میزان بارش استان را به خود اختصاص داده است.

امیربیکی با تأکید بر تداوم شرایط کم‌بارشی در استان، خاطرنشان کرد: کاهش چشمگیر بارندگی‌ها ضرورت مدیریت مصرف آب و اتخاذ تدابیر دقیق‌تر برای حفاظت از منابع آبی استان یزد را بیش از پیش نمایان می‌سازد.