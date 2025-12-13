به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربیسردار محمد احمدی در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزداران این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی در مرز، طی چند عملیات دقیق توانستند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: مرزبانان غیور این استان طی این عملیات‌ها موفق شدند، مقدار یک هزار و ۵۳۶ قطعه صنعتی و لوازم یدکی خودرو، ۳۷ هزارو ۸۷۵ عدد قرص دارویی، ۲۰۰ عدد آمپول، ۱۹۵ کیلوگرم قند، ۱۵۳ کیلوگرم برنج، ۱۰ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار، ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق و چندین قلم کالای قاچاق دیگر را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به ارزش گذاری ۱۰ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریالی کشفیات از سوی کارشناسان، خاطرنشان کرد: در این عملیات‌ها ۴ متهم دستگیر و ۳ دستگاه خودرو نیز توقیف شد که جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سردار احمدی در خاتمه، تاکید کرد: با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی بر نقاط مرزی و مبادی ورودی و خروجی عرصه را بر قاچاقچیان، مجرمان و افراد سودجو تنگ خواهیم کرد.