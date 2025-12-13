پخش زنده
هوای کلانشهر تبریز امروز شنبه با قرار گرفتن روی شاخص میانگین ۱۰۷ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان، بر اساس اندازهگیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون امروز وضعیت هوا در ایستگاههای شهر تبریز شامل میدان آذربایجان، باغشمال، آبرسان، بهداشت و محیط زیست بهترتیب و بهطور میانگین با شاخصهای ۹۲، ۹۱، ۸۶، ۱۳۲ و ۱۳۱ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. حتی بارش نم نم باران امروز هم حریف آلودگی تبریز نشده است.
همچنین وضعیت هوای شهر بناب به طور میانگین با شاخص ۱۳۹ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
کارشناسان به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماریهای قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه میکنند که در زمان آلودگی هوا از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.
بر اساس طبقهبندی صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.