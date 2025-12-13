تجلیل از ۳۷ برگزیده در همایش تخصصی نهج البلاغه
۳۷ برگزیده در همایش تخصصی نهج البلاغه در بیرجند معرفی و تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، فرمانده انتظامی استان گفت: این همایش از سوی فرماندهی انتظامی استان برگزار شد و در ماههای گذشته، فراخوان این همایش با تلاش همکاران درونسازمانی و مشارکت علاقهمندان خارج از مجموعه انتظامی منتشر شد که در نتیجه آن، بیش از ۲۴۵ اثر فاخر در قالب مقاله، نقاشی، شعر و سایر موضوعات به دبیرخانه همایش ارسال شد.
سردار شجاعی نسب با بیان اینکه این همایش در رشتههای شعر، نقاشی، سرود و ارائه مقاله برگزار شد، افزود: از بین آثار رسیده ۳۷ نفر پس از داوری برگزیده شدند.
در این مراسم همچنین از کتابت نهج البلاغه در کتاب فاخر و نفیس خطی حکمتهای نهج البلاغه به قلم سرهنگ دوم مرتضی قاسم پور نیز رونمایی شد.