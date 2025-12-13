بیش از ۳۰ هزار نفر از گروه‌های مختلف از جمله دانشجویان، دانش‌آموزان، اولیا و مربیان و عموم مردم از برنامه‌های آموزشی فرزند آوری و جوانی جمعیت بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، شهرام صیادی روز شنبه در نشست خبری با بیان اینکه استان البرز با ثبت ۲۶ درصد زایمان طبیعی همراه با بی‌دردی اپیدورال، موفق شد رتبه اول کشوری را کسب کند، تصریح کرد: این موفقیت حاصل تلاش بی‌وقفه تیم‌های درمانی، مدیران مراکز بهداشتی و همکاری مردم است و نشان‌دهنده ارتقای قابل توجه خدمات در استان است.

وی با اشاره به سابقه عملکرد استان افزود: البرز در چند سال گذشته همواره رتبه دوم کشور را در زمینه زایمان طبیعی همراه با اپیدورال در اختیار داشت، اما امسال با تلاش مشترک تیم‌های درمانی و مدیران مراکز، از این جایگاه فراتر رفتیم. افزایش این شاخص از حدود ۱۹ درصد به ۲۶ درصد، رشد هفت درصدی در مدت کوتاه را نشان می‌دهد که حتی فراتر از اهداف قانون جوانی جمعیت ارزیابی می‌شود.

صیادی به اقدامات آموزشی و پیشگیری استان نیز اشاره کرد و گفت: در۹ ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد ۶هزارو۳۱۳ زوج در کلاس‌های آموزش هنگام ازدواج شرکت کردند و پنج مرکز آموزش هنگام ازدواج مورد پایش قرار گرفت. همچنین در ۱۲ همایش برگزار شده در مراکز بهداشت شهرستان‌ها، یک هزارو۷۰۰ نفر آموزش دیدند و در مجموع بیش از ۳۰ هزار نفر از گروه‌های مختلف از جمله دانشجویان، اساتید دانشگاه، کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی و آموزشی، کارکنان ادارات استان، دانش‌آموزان، اولیا و مربیان و عموم مردم از برنامه‌های آموزشی بهره‌مند شدند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: ۲۳ میز خدمت و یک غرفه برای ارائه خدمات و اطلاعات به مردم برپا شد و راه‌اندازی هشت مرکز مردمی و حمایتی «نفس» با هدف پیشگیری از سقط و حمایت از مادران، یکی دیگر از اقدامات مهم استان در تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت است.

صیادی خاطر نشان کرد: تا کنون با برنامه‌های حمایتی مراکز نفس که کاملا مردمی و با مشارکت همه جانبه همه سازمان‌ها و ادارات در استان می‌باشد ۷۷ مادر از سقط نوزاد خود منصرف شدند.

وی افزود: سه هزارو۲۰۰ مادر باردار در استان تحت آموزش در کلاس‌های آمادگی برای زایمان قرار گرفته‌اند.

صیادی بر اهمیت فرزندآوری و پیشگیری از سالمندی جمعیت تأکید کرد و گفت: توجه به جوانی جمعیت و فرزندآوری نه تنها برای حفظ تعادل جمعیتی کشور ضروری است، بلکه نقش مستقیم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سلامت عمومی جامعه دارد. رشد سالم جمعیت باعث کاهش فشار بر نظام درمانی، افزایش بهره‌وری نیروی کار و پویایی اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر، برنامه‌ریزی برای سالمندی جمعیت و ارتقای سلامت سالمندان، از دغدغه‌های مهم آینده کشور است که مستلزم آموزش، پیشگیری و ارائه خدمات بهینه به خانواده‌ها و مادران است.

وی افزود: تجربه البرز نشان می‌دهد که ترکیب آموزش، پیشگیری و حمایت‌های اجتماعی می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش تمایل به فرزندآوری و ارتقای سلامت نسل آینده داشته باشد.

مرکز درمان ناباروری بیمارستان کمالی؛ الگویی ملی در ارائه خدمات تخصصی

صیادی همچنین به راه‌اندازی و عملکرد مرکز درمان ناباروری بیمارستان کمالی اشاره کرد و گفت: طی ۲ سال فعالیت این مرکز و با توجه به ۱۱۴ تعداد نوزادان سالم متولد شده حاصل از درمان‌های ناباروری، اکنون مرکز کمالی در زمره مراکز مجهز و اثرگذار کشور در ارائه خدمات تخصصی به زوجین نابارور قرار دارد.

وی افزود: در این مرکز تمام خدمات تخصصی برای تشخیص و درمان ناباروری ارائه می‌شود؛ از مرحله شرح حال، معاینه، تست پاپ اسمیر، سونوگرافی و اقدامات درمانی شامل تحریک تخمدان، آی‌یوآی، میکرواینجکشن، فریز تخمک، فریز اسپرم و فریز جنین گرفته تا ویزیت توسط سایر متخصصین مانند ژنتیک، تغذیه، قلب، داخلی، پره‌ناتولوژی و انکولوژی در موارد لازم انجام می‌شود.

صیادی با بیان اینکه مرکز ناباروری کمالی کرج مجهز به دستگاه‌های تشخیصی و درمانی پیشرفته است، توضیح داد: سونوگرافی پیشرفته با تزریق سالین (SIS)، هیستروسکوپی تشخیصی و درمانی، لاپاراسکوپی، عکس رنگی رحم و کلیه غربالگری‌های روتین زنان با تعرفه دولتی در این مرکز قابل انجام است. همچنین تمام خدمات با تعرفه دولتی ارائه می‌شود و امکان استفاده از بسته‌های تشویقی وزارت بهداشت برای فرزندآوری نیز وجود دارد.

وی تأکید کرد: این مرکز از نظر امکانات، تجهیزات و متخصصین، قابل رقابت با مراکز معتبر تهران است و تیم پزشکان ناباروری و جنین‌شناسی آن شامل اساتید هیئت علمی دانشگاه و فوق‌تخصص‌های تأیید شده وزارت بهداشت می‌باشد.

صیادی گفت: برنامه‌ها و سیاست‌های دانشگاه در حوزه جوانی جمعیت، آموزش خانواده‌ها، ارتقای سلامت مادر و نوزاد و خدمات ناباروری در استان با جدیت دنبل می‌شود و نیاز است همه‌ی دستگاه‌ها در اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی جوانی جمعیت جدیت و پیگیری لازم را داشته باشند تا دستاورد‌های خوبی در این زمینه محقق شود.