به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در همایش علمی «جایگاه‌شناسی تقریب مذاهب در شرایط کنونی»، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تجربه همبستگی ملی، اظهار داشت: جنگ تحمیلی دوازده‌روزه نشان داد که ملت ایران، متشکل از همه اقوام و مذاهب، در کنار یکدیگر و متحد در برابر دشمن ایستاده‌اند. این یک افتخار بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی است که توانسته علی‌رغم تلاش گسترده دشمنان اسلام برای ایجاد شکاف‌های مذهبی و فرقه‌ای، وحدت و همبستگی اقوام و مذاهب را حفظ کند.

وی افزود: بلوغ فکری و رشادت معرفتی که شیعه و اهل‌سنت در ایران و جهان اسلام از خود نشان داده‌اند، الگویی جذاب برای جهان اسلام است؛ الگویی که نشان می‌دهد می‌توان در کنار هم، همزیستی مسالمت‌آمیز داشت، درباره حقیقت گفت‌و‌گو کرد و همزمان در برابر دشمنان اسلام ایستادگی و مقاومت نمود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به محور‌های مطرح‌شده در این همایش گفت: موضوعات این نشست توسط چهار سخنران دنبال شد و تمرکز اصلی بر مفهوم، امکان و معنای تقریب مذاهب، شرایط کنونی جهان اسلام و راهکار‌های تقویت و پیشبرد گفتمان تقریب بود. همچنین تبیین شد که چگونه تقویت گفتمان حقیقت می‌تواند به برداشتن گام‌های جدید در مسیر تقریب کمک کند.

شهریاری در ادامه به اقدامات اخیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اشاره کرد و گفت: برگزاری کنفرانس‌های منطقه‌ای در استان‌های قومیتی کشور و نیز در برخی کشور‌های اسلامی، از جمله اقدامات مهم مجمع در سال‌های اخیر بوده است. بحمدالله اندیشه تقریب در جهان اسلام توسعه یافته، به‌گونه‌ای که جریان‌هایی که تا چند سال پیش در پی تقویت گفتمان تکفیر بودند، امروز خود برگزارکننده کنفرانس‌های وحدت با عناوینی مانند بناء الجسور بین المذاهب الاسلامیة هستند.

وی در پایان این روند را نشانه موفقیت طرح فکری و تمدنی جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد:گسترش این رویکرد در کشور‌هایی مانند مصر، عربستان سعودی و ترکیه، توفیق بزرگی است که نشان می‌دهد گفتمان تقریب توانسته مرز‌ها را درنوردد و به یک مطالبه جدی در جهان اسلام تبدیل شود.

این همایش علمی با هدف تبیین جایگاه تقریب مذاهب در شرایط کنونی و ارائه راهکار‌های علمی و عملی برای تحکیم وحدت اسلامی برگزار می‌شود.