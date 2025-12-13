به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تفاهم نامه میان عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و آیدا بالایوا، وزیر فرهنگ قزاقستان و در حضور رؤسای جمهور دو کشور امضا شد. این سند بخشی از بسته جدید همکاری‌های تهران–آستانه است که در امتداد بیش از سه دهه روابط دیپلماتیک و دیدارهای متعدد سطح عالی میان دو کشور، با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی به اجرا درمی‌آید.

تفاهم‌نامه همکاری‌های سینمایی ایران و قزاقستان، چشم‌انداز تازه‌ای برای گسترش ارتباطات فرهنگی و هنری میان دو کشور ترسیم می‌کند. از مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه می‌توان به تولید مشترک فیلم‌های بلند، مستند، کوتاه و انیمیشن با محوریت اشتراکات تاریخی و فرهنگی، تبادل آثار سینمایی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، تسهیل در استفاده از لوکیشن‌ها، استودیوها و زیرساخت‌های فنی برای تولیدات سینمایی، و ایجاد زمینه‌های همکاری میان نهادهای آموزشی و حرفه‌ای در حوزه سینما اشاره کرد.

همچنین تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، تبادل نیروهای تخصصی در پروژه‌های سینمایی، و دعوت متقابل فیلم‌سازان به جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است. برگزاری هفته‌های فیلم مشترک ایران و قزاقستان نیز به‌عنوان گامی در جهت معرفی متقابل ظرفیت‌های فرهنگی و تقویت دیپلماسی سینمایی میان دو کشور مورد تأکید قرار گرفته است.