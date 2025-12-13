پخش زنده
معاون ساماندهی و برنامهریزی شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: اجرای هدفمند تسهیلات تبصره ۱۸ در استان یزد، روند نوسازی بافتهای فرسوده را سرعت بخشیده و زمینهساز تحولات کالبدی و اجتماعی در محلات قدیمی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یداله آقایی با اشاره به بازدید میدانی از پروژههای بازآفرینی شهری یزد گفت: تسهیلات تبصره ۱۸ امکان ورود خانوارهای کمبرخوردار به فرآیند نوسازی را فراهم کرده است..
به گفته وی، این حمایت مالی علاوه بر ارتقای ایمنی و کیفیت ساختوساز، به احیای زندگی در محلات فرسوده انجامیده است.
آقایی افزایش ماندگاری جمعیت و تقویت پیوندهای اجتماعی را از مهمترین نتایج این طرح برشمرد.
وی نقش همراهی دستگاههای محلی و مشارکت ساکنان را در موفقیت طرح مؤثر دانست..
معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران تأکید کرد تداوم این حمایتها، شتاب بازآفرینی شهری در یزد را دوچندان خواهد کرد.