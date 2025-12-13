پخش زنده
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل گفت: با توجه به قرار گرفتن در فصل سرما ضروری است صاحبان صنایع و مراکز تولیدی برای مقابله با ناترازی گاز طبیعی و قطع آن سیستمهای دوگانه سوز و تامین سوخت دوم را نصب و راهاندازی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل میرداود سیدی با تأکید بر ضرورت ذخیرهسازی سوخت دوم برای مصرفکنندگان عمده افزود: این اقدام برای تأمین پایدار سوخت در فصل زمستان و جلوگیری از هرگونه اختلال در تولید و خدمات الزامی است.
وی از صاحبان و مسئولان واحدهای تولیدی و صنعتی، نیروگاهها و واحدهای بزرگ خدماتی استان اردبیل خواست هر چه زودتر نسبت به تامین سوخت دوم و جایگزین اقدام کنند تا در صورت ضرورت از آنها استفاده کرده و دچار مشکل نشوند.
وی با اشاره به شرایط جوی استان و افزایش مصرف سوخت در ماههای سرد سال بیان کرد: برنامهریزیهای لازم برای ذخیرهسازی سوخت دوم واحدهای خدماتی و صنعتی انجام شده و شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان آماده ارائه سوخت دوم به صاحبان صنایع است تا اختلالی در روند فعالیتهای اقتصادی و خدماترسانی به مردم ایجاد نشود.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل اظهار کرد: همکاری مصرفکنندگان عمده در ذخیرهسازی به موقع سوخت دوم، نقش مهمی در مدیریت بهینه مصرف سوخت و جلوگیری از بحرانهای احتمالی دارد.
واحدهای تولیدی سوخت گرمایش ذخیره کنند
سیدی اضافه کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی که در خط تولید نیاز به استفاده از سوخت جایگزین ندارند، حداقل برای تامین گرمایش سالنهای خط تولید اقدام به ذخیرهسازی سوخت دوم کنند.
وی ادامه داد: با این اقدام علاوه بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی ضرر و زیان ناشی از این امر نیز به حداقل رسیده و به شکل پایدار شاهد فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی خواهیم بود.
وی گفت: با ذخیرهسازی سوخت دوم، علاوه بر تأمین نیازهای صنایع و واحدهای بزرگ، آرامش و اطمینان خاطر برای مردم استان نیز فراهم خواهد شد.