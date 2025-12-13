پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب گفت: همزمان با اجرای طرح سهنرخی شدن بنزین، هشت تیم نظارتی در جنوب آذربایجانغربی مستقر شده و روند اجرای این طرح را زیر نظر دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربیرحمت حاجیزاده افزود: تیمهای نظارت و کنترل در شهرهای جنوب استان حضور دارند و تمامی مراحل اجرای طرح سهنرخی شدن بنزین شامل فروش با نرخ آزاد، سهمیهای و کارتسوخت جایگاهها را بهصورت میدانی بررسی میکنند.
وی ادامه داد: در جریان این نظارتها، علاوه بر صحتسنجی کارتهای آزاد و سهمیهای، موجودیگیری مخازن، بررسی عملکرد سامانه هوشمند سوخت، کنترل تلمبهها و ارزیابی تجهیزات ایمنی جایگاهها نیز انجام میشود تا شهروندان بتوانند بدون هیچ مشکل و وقفهای بنزین مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی با اشاره به آمادگی جایگاهها برای اجرای طرح سهنرخی شدن، گفت: خوشبختانه در حال حاضر عرضه بنزین در جایگاههای جنوب استان بهطور عادی ادامه دارد و هیچگونه کمبود یا صفی مشاهده نمیشود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب گفت: با وجود الزام استفاده از کارت سوخت برای دریافت سهمیه، افرادی که فاقد کارت هستند میتوانند از طریق ثبتنام در سامانه مربوطه نسبت به دریافت سهمیه خود اقدام کنند.
حاجیزاده تعداد جایگاههای عرضه سوخت در جنوب آذربایجانغربی را ۷۸ باب اعلام کرد و افزود: این جایگاهها تحت نظارت مستقیم تیمهای تخصصی قرار دارند تا ضمن رعایت استانداردهای ایمنی، کیفیت سوخت و خدماتدهی به شهروندان تضمین شود.
وی تاکید کرد که هدف اصلی اجرای طرح سهنرخی شدن بنزین، کنترل مصرف سوخت، کاهش ترافیک جایگاهها و افزایش عدالت در توزیع سوخت است و نظارت میدانی تیمها نقش کلیدی در تحقق این اهداف دارد.