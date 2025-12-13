به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سردار تیمور حسینی با بیان اینکه مجوز واردات خودرو‌های با ۵ سال کارکرد از طرف دولت ابلاغ شده و امروز اولین مرحله آن در کیش اجرایی شد، گفت: امیدواریم پلاک گذاری این نوع خودروها بزودی در سراسر کشور آغاز شود.

او با اشاره به اینکه محدودیتی برای واردات خودرو‌ با ۵ سال کارکرد وجود ندارد، گفت: کیلومتر طی مسافت و کارکرد این نوع خودروها باید زیر ۱۰۰ هزار کیلومتر باشد و کشور سازنده خودرو آمریکا نباشد.