به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هفته گذشته یک میلیون و ۲۴۱ هزار و ۷۱۷ تن سیمان به ارزش ۲.۶۴ هزار میلیارد تومان در تالار سیمان فروخته شد.

در هفته گذشته تالار محصولات صنعتی نیز شاهد معامله ۷۱۸ هزار و ۷۲۰ تن محصول به ارزش ۲۴.۹ میلیارد تومان بود. در این تالار ۳۷۵ هزار و ۳۹۰ تن فولاد، ۲۱۵ هزار تن سنگ آهن، ۱۱۱ هزار و ۹۵۰ تن آهن اسفنجی، ۱۱ هزار و ۸۰۰ تن آلومینیوم، ۲ هزار و ۴۵۵ تن مس و یک هزار و ۵۲۵ تن روی و ۶۰۰ تن چدن فروخته شد.

در تالار صادراتی کیش ۵۰۷ هزار و ۲۷۲ تن محصول به ارزش ۱۱۳.۹ هزار میلیارد تومان خریدار داشت. ۱۴۹ هزار و ۷۹۲ تن سیمان، ۱۳۰ هزار تن فولاد، ۱۲۰ هزار و ۴۷۵ تن قیر، ۱۰۳ هزار و ۵۰ تن کلینکر، ۳ هزار و ۵۰۰ تن مس و ۴۵۵ هزار تن عایق رطوبتی به دست خریداران رسید.

در تالار حراج باز ۴۹۱ هزار و ۱۱۲ تن محصول شامل ۲۶۰ هزار تن سنگ آهن، ۱۳۷ هزار تن وکیوم باتوم، ۷۵ هزار تن فولاد، ۱۴ هزار و ۱۴۷ تن مواد شیمیایی، ۴ هزار تن مس، ۷۱۵ تن مواد پلیمری، ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن و ۳۰ تن کنسانتره فلزات گران بها به ارزش ۱۵.۴ هزار میلیارد تومان معامله شد.

در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی ۲۰۵ هزار و ۹۷۳ تن محصول به ارزش ۱۳.۳ هزار میلیارد تومان دادوستد شد. در این تالار ۱۱۴ هزار و ۹۴۱ تن مواد پلیمری، ۳۰ هزار تن لوب کات، ۲۷ هزار و ۸ تن مواد شیمیایی، ۲۱ هزار و ۵۵۰ تن قیر، ۴ هزار و ۵۱۳ تن روغن، ۴ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد، ۳ هزار و ۱۶ تن فرآورده های نفتی و ۴۴۵ تن گازها و خوراک ها دادوستد شد.

تالار خودرو نیز معامله ۵۰ دستگاه خودرو به ارزش ۴.۱ هزار میلیارد تومان را تجربه کرد.

در تالار فرعی هم ۳۲ هزار و ۴۷۰ تن محصول به ارزش ۱.۴ میلیارد تومان دادوستد شد.