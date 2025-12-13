بیماری SMA یک بیماری عصبی عضلانی است که آن را با نام‌های بیماری آتروفی عضلانی نخاعی و وردینگ هافمن نیز می‌شناسند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خیج فارس؛ آرش رحیمی تامین این دارو در استان را نقطه عطفی در خدمت‌رسانی به بیماران خاص عنوان کرد و افزود: از این پس بیماران SMA برای دریافت دارو نیازی به رفتن به استان‌های دیگر مانند فارس ندارند و این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌ها و دشواری‌های سفر، امکان دسترسی سریع‌تر و نظارت بهتر گروه درمان را فراهم می‌کند.

بیشتر بخوانید؛ تزریق رایگان واکسن آنفلوآنزا به مادران باردار در غرب هرمزگان

وی گفت: مرکز تخصصی بیماری SMA هم به زودی در هرمزگان راه اندازی می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: این مرکز از شنبه تا چهارشنبه عصر‌ها، و صبح‌های شنبه و سه‌شنبه در بیمارستان کودکان بندرعباس فعال است و تمامی بیماران شناسایی شده زیر نظر و ویزیت دوره‌ای قرار دارند.

رحیمی افزود: هم اکنون ۱۹ بیمار SMA در سامانه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ثبت شده است.

S.M.A یکی از نادرترین بیماری‌ها بر روی عضلات ستون فقرات است که بیشتر در عضلاتی که به تنه نزدیک‌ترند مانند شانه‌ها، لگن و پشت تاثیر می‌گذارد.

در این بیماری که به نسبت شیوع بالایی دارد، از هر ۶ هزار زایمان یک نوزاد درگیر می‌شود.

ضعف در عضلات پا‌ها نسبت به دست‌ها بیشتر است، دربعضی مواقع برروی عضلات بلع و تغذیه کودک نیز تاثیر می‌گذارد.