معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر گفت: با وقوع بارش‌های رگباری و آبگرفتگی در ۱۸ استان کشور، هلال‌احمر تا صبح امروز ۶۳۴۲ نفر را امدادرسانی کرده و بیش از هزار خودرو گرفتار در برف و کولاک را رهاسازی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین کبادی با اشاره به وقوع بارش‌های رگباری، سیل، آبگرفتگی معابر و گرفتار شدن خودرو‌ها در برف و کولاک اظهار کرد: اقدامات امدادی جمعیت هلال‌احمر تا ساعت ۸ روز ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ در ۱۸ استان کشور ادامه داشته است.

وی افزود: استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان از جمله مناطق درگیر این سامانه جوی بوده‌اند که در مجموع ۱۰۶ نقطه عملیاتی تحت پوشش امدادرسانی قرار گرفتند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در این حوادث ۶۴۹۷ نفر حادثه‌ دیده شناسایی شدند که از این تعداد، ۶۳۴۲ نفر امدادرسانی شدند، دو مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافتند و برای ۹۲۹ نفر اسکان اضطراری فراهم شد.

کبادی با بیان اینکه عملیات انتقال به مناطق امن برای ۹۷ نفر انجام شده است، گفت: همچنین تخلیه آب از ۲۵۳ واحد مسکونی و رهاسازی ۱۱۰۴ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک توسط نجاتگران انجام شد و ۳۳۲۶ نفر اقلام غذایی، زیستی و بهداشتی دریافت کردند.

وی درباره توان عملیاتی به‌کارگیری‌شده در این ماموریت‌ها تصریح کرد: ۱۹۰ تیم عملیاتی با استفاده از ۱۷۱ دستگاه ناوگان ترابری شامل ۶۶ دستگاه آمبولانس، ۱۳ خودروی نجات و ۹۱ خودروی کمک‌دار در مناطق حادثه‌دیده فعال بوده‌اند.

کبادی در پایان گفت: در جریان این عملیات، اقلام امدادی شامل ۱۸۶۰ تخته پتو، ۵۵۱ تخته موکت، ۵۱ دستگاه چادر، ۳۴۶ بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۳۸۸ بسته بیسکویت، ۴۷۷ بطری آب معدنی، ۸۵۴ کیلوگرم نایلون، ۱۸۶ شعله وسیله گرمایشی، ۱۴۶۰ قوطی کنسرو، ۴ کیلوگرم خرما، ۱۳۰ قرص نان و ۳۵ ست بهداشتی میان متاثرین توزیع شد.