به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی حسین نجف زاده گفت: پرونده نگهداری غیرمجاز مجاز ۷۱ هزار و ۹۱۳ عدد انواع داروی غیرمجاز از نوع ترامادول به ارزش سه میلیارد و ۵۹۵ ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط دارو‌های کشف شده متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی دارو‌ها محکوم کرد.

به گفته نجف زاده، ماموران پلیس مبارزه با قاچاق مواد مخدر استان دارو‌های ضبط شده را در پی اخبار و اطلاعات واصله و در بازرسی از یک مغازه گیاهان دارویی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat ۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن‌های ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.