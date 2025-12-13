به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون محیط‌ زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با انتقاد از گزارش مجلس درباره آتش‌سوزی جنگل الیت، آن را متناقض، غیرعلمی و ناعادلانه نسبت به جامعه محیط‌بانی دانست و گفت: ادعای نقش ندادن مجوز جمع‌آوری درختان شکسته در گسترش حریق، مبنای علمی ندارد و سازمان محیط‌زیست زیر بار اقدامات غیرکارشناسی نمی‌رود.



حمید ظهرابی با اشاره به افزایش نگران‌کننده دامنه و بازه زمانی آتش‌سوزی‌ها در کشور، تأکید کرد: تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های مستمر و فشارهای معیشتی بر جوامع محلی از عوامل اصلی تشدید حریق در جنگل‌ها به‌ویژه زاگرس و هیرکانی است.



وی از تمرکز سازمان بر پیش‌بینی، پیش‌آگاهی و پیشگیری از حریق خبر داد و گفت: بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، هوش مصنوعی، دوربین‌ها و سنسورهای پایش، مشارکت جوامع محلی و توسعه هوشمندسازی مناطق تحت حفاظت، از رویکردهای اصلی مدیریت حریق است.



ظهرابی با تأکید بر نقش مؤثر مردم محلی در مهار آتش‌سوزی‌ها افزود: تجربه پارک ملی گلستان نشان می‌دهد با وجود افزایش تعداد حریق‌ها، وسعت مناطق آسیب‌دیده به‌طور محسوسی کاهش یافته است.



معاون محیط‌زیست طبیعی همچنین کمبود نیروی محیط‌بان و تجهیزات تخصصی اطفای حریق را از چالش‌های جدی دانست و از برنامه‌ریزی برای ایجاد یگان تخصصی اطفای حریق و تقویت امکانات زمینی و هوایی با حمایت مجلس خبر داد.