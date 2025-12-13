به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح اعلام شد:

* کراس - مرحله دوم در وان تورن فرانسه:

۱- کوین دروری از کانادا ۱۰۰۰ امتیاز

۲- سیمونه درومدیس از ایتالیا ۸۰۰،

۳- تریستان تاکاتز از اتریش ۶۰۰

- در رده بندی کلی ماده کراس پس از دومین مرحله از ۱۶ مرحله فصل، سیمونه درومدیس از ایتالیا با ۱۸۰، کوین دروری از کانادا با ۱۲۰ و ادواردو زورزی از ایتالیا با ۹۸ امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

رده بندی سایر مواد به این شرح است:

* موگولز:

- در رده بندی مواد موگولز و دوآل موگولز پس از دومین مرحله از ۱۲ مرحله فصل، ایکوما هوریشیما از ژاپن با ۱۸۰، مت گراهام از استرالیا با ۱۵۰ و نیک پیج از آمریکا با ۱۱۰ اول تا سوم هستند.

* اریالز:

- در رده بندی کلی ماده اریالز پس از اولین مرحله از ۶ مرحله فصل، اولکساندر اوکیپ نیوک از اوکراین با ۱۰۰، پریمین ورنر از سوئیس با ۸۰ و کریستوفر لیلیس از آمریکا با ۶۰ امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار دارند.

* بیگ ار:

- در رده بندی کلی ماده بیگ ار پس از دومین مرحله از ۴ مرحله فصل، لوکا هارینگتون از نیوزیلند با ۱۴۰ امتیاز پیشتاز شد و اولریک سامنوی از نروژ با ۱۱۸ امتیاز دوم و دیلان دشامپز از کانادا با ۱۱۶ امتیاز سوم هستند.

- جام جهانی اسکی آزاد رده بندی کلی تمام مواد ندارد.