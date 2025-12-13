رییس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه گفت:یگان حفاظت این پارک موفق به دستگیری شکارچیان غیرمجاز و جلوگیری از شکار غیرقانونی یک قطعه آنقوت و دو قطعه باقرقر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی بهزادشیرپنجه افزود: مأموران یگان حفاظت در پی گشت و کنترل مناطق حساس پارک، متخلفان را شناسایی، تعقیب و در نهایت بازداشت کردند.

به گفته او، پرندگان شکارشده و ادوات تخلف ضبط و پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شده است.

وی تأکید کرد برخورد با هرگونه شکار غیرمجاز در پارک ملی دریاچه ارومیه با قاطعیت ادامه خواهد داشت و یگان حفاظت به صورت مستمر مناطق حساس را زیر پوشش قرار می‌دهد تا از تهدیدات علیه حیات‌وحش جلوگیری شود.