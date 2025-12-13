پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی: تا پایان هفته به طور متناوب فعالیت سامانههای بارشی در استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: با توجه به الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی به طور متناوب تا اواخر هفته افزایش ابر، وزش باد شدید موقت در برخی نقاط گرد و خاک، رگبار باران و گاهی با رعد و برق قابل پیش بینی است که امروز احتمال رواناب در برخی نقاط نیمه شرقی استان وجود دارد.
وی افزود: بارش تگرگ، تشکیل مه در ارتفاعات هم قابل پیش بینی است که بارشها فردا و روز دوشنبه ادامه دارد و از عصر سهشنبه تا پنجشنبه در صورت تثبیت نقشهها، با تشدید ناپایداریها انتظار وقوع رواناب و آبگرفتگی معابر در ارتفاعات و از چهارشنبه بارش برف هم پیش بینی می شود.
به گفته وی دمای هوا تا صبح دوشنبه کاهش محسوس دارد و هوا در طول روز سردتر خواهد شد.
صبح امروز ایستگاه فتح آباد فردوس با دو درجه سردترین و دهسلم و بندان با ۲۶ درجه گرمترین نقاط استان ثبت شد.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۹ و ۱۹ درجه گزارش شد.