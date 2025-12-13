به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمد بنی سعید افزود: اجرای این طرح مصوبه هیئت دولت، با جلسات متعدد و مستمر درون و برون سازمانی با ستاد شرکت ملی پخش و با همکاری تمام واحد‌های مرتبط بصورت هماهنگ در حال اجراست.

محمد بنی سعید خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح هماهنگی لازم بین بخش‌های بازرگانی، سامانه هوشمندسوخت، مهندسی، تامین و توزیع، بازرسی، کنترل و نظارت، حراست و نواحی پنجگانه منطقه انجام شد.

بدین ترتیب این طرح از بامداد امروز در ۵۷ جایگاه عرضه سوخت، مشتمل بر ۵۵۶ نازل بنزین در منطقه آبادان اجرایی شد.

مدیر منطقه آبادان افزود: هدف از اجرای این طرح توزيع عادلانه و مدیریت مصرف بهینه سوخت ، ایجاد شفافیت در عرضه بنزین و کاهش قاچاق سوخت است.