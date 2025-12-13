پخش زنده
امروز: -
سیاست تثبیت نرخ سود، بخشی از راهبرد بانک مرکزی برای مهار رشد پایه پولی و حفظ آرامش نسبی در فضای مالی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نرخ سود بینبانکی در سطح ۲۴ درصد باقی ماند؛ سطحی که در هفته منتهی به ۱۹ آذرماه نیز تکرار شد و نشان داد سیاستگذار پولی همچنان بر تثبیت دامنه نرخ بهره کوتاهمدت تأکید دارد.
مرور روند هفتگی نشان میدهد که این نرخ از ابتدای مهر تاکنون در کانال ۲۴ درصد ثابت مانده است؛ اتفاقی که از نگاه کارشناسان به معنای تعادل نسبی در بازار نقدینگی بانکهاست.
کاهش فشار اضافهبرداشت مؤسسات اعتباری و مدیریت دقیق عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی باعث شده شبکه بانکی نیاز چندانی به منابع اضطراری پیدا نکند و تقاضا برای نقدینگی دچار شوک نشود.
همزمان، حداقل نرخ توافق بازخرید نیز حول ۲۳ درصد تثبیت شده و این موضوع نشان میدهد سیاستگذار از مسیر کنترل حجم نقدینگی عملیات را تنظیم میکند.
این ثبات مستمر انتظارات فعالان بازارهای دارایی را آرام کرده است.از سوی دیگر بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بازارهایی مانند ارز و طلا نیز نمیتوانند روی تغییرات سریع نرخ بهره برای ایجاد موجهای تازه سفتهبازی حساب باز کنند.
مجموع این تحولات نشان میدهد که سیاست تثبیت نرخ سود که حالا چندین هفته متوالی ادامه یافته، بخشی از راهبرد بانک مرکزی برای مهار رشد پایه پولی و حفظ آرامش نسبی در فضای مالی کشور است.
در شرایطی که طی هفتههای اخیر، بازارهای دارایی بهویژه ارز و طلا با نوسانات مقطعی و فشارهای انتظاری مواجه بودهاند، بانک مرکزی ترجیح داده است از مسیر نرخ بهره، سیگنال آرامش و پیشبینیپذیری به شبکه بانکی و فعالان اقتصادی ارسال کند.
کارشناسان پولی معتقدند تثبیت نرخ سود بینبانکی در سطح ۲۴ درصد، از یکسو مانع از افزایش هزینه تأمین مالی بانکها و انتقال شوک به بازار پول شده و از سوی دیگر اجازه نداده است سیگنال انبساطی زودهنگام به بازارها مخابره شود؛ سیگنالی که میتوانست به تشدید تقاضای سفتهبازانه در بازارهای موازی دامن بزند.
در عین حال، تداوم این وضعیت را میتوان مرتبط با کنترل فعال نقدینگی از مسیر عملیات بازار باز دانست. دادهها نشان میدهد بانک مرکزی با حفظ نرخ ریپو در سطح ۲۳ درصد، همچنان نقش «تنظیمگر حداقلی» را در بازار پول ایفا میکند و اجازه داده نرخ بینبانکی در یک کریدور مشخص، بدون جهش یا افت معنادار، حرکت کند.
به نظر میرسد در مقطع فعلی، ترجیح سیاستگذار پولی حفظ وضعیت موجود و رصد تحولات کلان، بهویژه در حوزه انتظارات تورمی، وضعیت بازار ارز و رفتار شبکه بانکی است.
از این منظر، ثبات نرخ سود بینبانکی برای یازدهمین هفته متوالی، بیش از آنکه نشانه کماهمیتی این متغیر باشد، بیانگر حساسیت بالای بانک مرکزی به آثار جانبی هرگونه تغییر نرخ بهره است.
در مجموع، اگرچه ادامه تثبیت نرخ سود بینبانکی میتواند به افزایش اطمینانپذیری در بازار پول کمک کند، اما تداوم آن در بازههای طولانیتر، این پرسش را نیز پررنگتر میکند که سهم سایر ابزارهای سیاست پولی در مهار تورم و مدیریت نقدینگی تا چه حد افزایش خواهد یافت؛ پرسشی که پاسخ آن احتمالاً در ماههای آینده و با تغییر شرایط کلان اقتصادی روشنتر خواهد شد.