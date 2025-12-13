به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزخلیج فارس، از ساعت صفر امروز رانندگانی که با کارت جایگاه‌های عرضه بنزین در بندرعباس و دیگر شهرستان‌های استان هرمزگان سوخت گیری می‌کنند به ازای هر لیتر بنزین پنج هزار تومان می‌پردازند.

البته روند خرید بنزین برای دارندگان کارت‌های سوخت شخصی همانند قبل ۶۰ لیتر به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان است.

بیشتر بخوانید؛ افزایش سقف بنزین آزاد در هرمزگان

بر اساس مشاهدات میدانی حسین اژد‌هایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در سه ساعت آغاز طرح جدید سه نرخی شدن بنزین، متقاضیان اندکی از کارت جایگاه‌های عرضه بنزین استفاده و بیشتر رانندگان با کارت سوخت شخصی سوخت گیری می‌کردند.