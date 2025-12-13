پخش زنده
نائبرئیس و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بر تسریع پرداخت تسهیلات و شتاببخشی به طرح های کلان توسعهای همدان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمیدرضا حاجیبابایی در نشست توسعه و پیشرفت شهرستان همدان، اجرای طرح های رینگ دوم و سوم ترافیکی را راهکار اساسی رفع گرههای ترافیکی شهر دانست و گفت: با آغاز مرحله اجرایی این طرح ها، آثار مثبت آن بهزودی در سطح شهر محسوس خواهد بود.
او با اشاره به اجرای رینگ سوم به طول حدود ۱۳ کیلومتر با هماهنگی شهرداری، استانداری و وزارت راه و شهرسازی افزود: این طرح یکی از بزرگترین پروژههای عمرانی همدان در دهههای اخیر است و نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی ایفا میکند.
نایبرئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تسهیلات بانکی استان گفت: بانک ملی متعهد شده است طی دو ماه، تسهیلات ازدواج، مسکن و ناباروری بیش از شش هزار نفر از متقاضیان استان را پرداخت و سهم منابع استان را بهطور کامل به همدان بازگرداند، همچنین بانک ملت نیز پرداخت چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات را در قالب برنامه زمانبندی شده آغاز کرده است.
حاجیبابایی با قدردانی از ورود صداوسیمای مرکز همدان به موضوع نظارت بر عملکرد بانکها، تأکید کرد: مطالبهگری رسانهای نقش مؤثری در احقاق حقوق مردم دارد و استمرار این مسیر میتواند به شفافسازی و تسریع پرداخت تسهیلات منجر شود.
او همچنین از ساخت واحدهای مسکونی سازمانی، احداث ۲۰ مدرسه «حیات طیبه» با ۴۵۰ کلاس درس و سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی، توسعه گردشگری و راهاندازی منطقه ویژه مبتنی بر فناوریهای برتر بهعنوان محورهای مهم توسعه همدان یاد کرد.
فرماندار همدان هم با اشاره به نقشه جامع تحول و پیشرفت استان گفت: سیاستها و رویکردهای سرمایهگذاری به دستگاههای اجرایی شهرستان ابلاغ شده و طرحهای سرمایهگذاری در ستاد توسعه شهرستان در حال بررسی است.
مجید درویشی افزود: دستگاهها موظف شدهاند فرصتهای سرمایهگذاری «بینام» تعریف کنند تا سرمایهگذاران بدون بروکراسی وارد چرخه سرمایهگذاری شوند، همچنین شناسایی و رفع موانع اجرایی پروژهها بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
او از راهاندازی نمایشگاه دائمی و سامانه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری خبر داد و گفت: این بستر، ارتباط مستقیم سرمایهگذاران با پروژههای اولویتدار شهرستان را فراهم میکند.
درویشی همچنین از شتاب گرفتن پروژههایی همچون شهرک سیر، میدان ورد، شهرک جمعآوری ضایعات، نیروگاه خورشیدی قهاوند و شهرک شهید شادمانی خبر داد.
مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی همدان نیز با تأکید بر اهمیت زمان در تدوین بودجه ۱۴۰۵ گفت: پیگیری مطالبات دستگاهها برای بودجه سال آینده باید از هماکنون انجام شود، چرا که تأخیر در این مرحله میتواند فرصتهای توسعه را از بین ببرد.
مهدی وفایی با بیان اینکه اعتبارات استانی بهتنهایی پاسخگوی پروژههای بزرگ نیست، افزود: ظرفیتهای قابل توجهی در قانون بودجه وجود دارد که با اشراف دقیق به قوانین و برنامهها میتوان از آنها برای اجرای مگاپروژهها بهره برد.
او از پروژههایی همچون رینگ سوم شهری، بیمارستان هزار تختخوابی، منطقه ویژه جهانآباد، شهرک شهید شادمانی و دهکده پارالمپیک بهعنوان «هستههای توسعه» یاد کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه استان با حداکثر توان و در چارچوب قانون، همراه دستگاههای اجرایی است و درخواستهای ماده ۲۳ پروژهها در کوتاهترین زمان ممکن بررسی میشود.
وفایی تأکید کرد: به ثمر رسیدن این پروژهها نقش تعیینکنندهای در آینده و کیفیت زندگی مردم استان خواهد داشت.