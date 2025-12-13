پخش زنده
مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تأکید بر شفافیت مالی و مردمیبودن اداره بقاع متبرکه، توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی را از اولویتهای اصلی این سازمان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجتالاسلام والمسلمین نوروزپور، مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، در بازدید از بقعه متبرکه امامزاده عبدالله (ع) شهرستان بافق، رویکرد سازمان اوقاف در اداره بقاع متبرکه را مبتنی بر مشارکت مردمی، فعالیت هیئتهای امنا و خدام افتخاری دانست و گفت: سازمان اوقاف وظیفه نظارت و هدایت این فرآیند را بر عهده دارد.
وی با اشاره به اهمیت شفافیت مالی در مدیریت بقاع متبرکه افزود: تمامی نذورات و درآمدهای بقاع متبرکه در سامانههای مالی سازمان اوقاف و حسابهای رسمی ثبت میشود تا شفافیت کامل و امکان نظارت دقیق برای مردم و دستگاههای نظارتی فراهم باشد.
مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تصریح کرد: ثبت منابع مالی در سامانههای متمرکز بههیچوجه به معنای انتقال درآمدها از بقعه متبرکه نیست و تمامی این منابع در همان بقعه و در سرفصلهای مشخصی همچون امور عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، قرآنی و هزینههای جاری هزینه میشود.
حجتالاسلام نوروزپور با تأکید بر نقش محوری مردم در اداره بقاع متبرکه خاطرنشان کرد: بقاع متبرکه از گذشته تاکنون با نذورات و مشارکت مردمی اداره شدهاند و سازمان اوقاف تلاش میکند بستر استفاده صحیح از این نذورات را متناسب با نیازهای روز بقعه فراهم کند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای بقعه متبرکه امامزاده عبدالله (ع) شهرستان بافق گفت: این بقعه با توجه به جایگاه مذهبی و اجتماعی خود، توان تبدیلشدن به یک قطب فرهنگی را دارد و در همین راستا توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی و تکمیل پروژههای عمرانی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در پایان، از تلاشهای هیئت امنای بقعه، خدام و خیرین شهرستان بافق قدردانی کرد و افزود: با تکمیل فضاهای جانبی، امکان برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی و اجتماعی برای زائران، مجاوران و مردم منطقه فراهم خواهد شد.