مدیرعامل سازمان مهندسی و ساختمان شهرداری تهران از پایان عملیات مقاوم‌سازی لرزه‌ای در ۴۵ تقاطع غیرهمسطح پایتخت خبر داد و گفت: امسال، ۷ تقاطع دیگر به بهره‌برداری رسیده و ۸ طرح باقی‌مانده در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید امانی، با بیان اینکه ۱۵ تقاطع غیرهمسطح در این دوره مدیریت شهری از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۳ مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای ‌آنها به اتمام رسیده است، گفت: پل‌ تقاطع‌های غیرهمسطح زیرگذر علم و فناوری منطقه ۲۱ (اسماعیل آباد)، زیرگذر حرم امام خمینی، زیرگذر هاشم آباد، بزرگراه یادگار امام با بلوار مرزداران، بزرگراه شهید بابایی با بلوار شهید روته (استخر)، بزرگراه شهید چمران با نمایشگاه بین‌المللی تهران، بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با بلوار سعادت آباد، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با بلوار فرحزادی، بزرگراه‌های شهید سلیمانی با حقانی، شهید همت با بلوار نلسون ماندلا، بزرگراه شهید همت با خیابان گاندی، بزرگراه شهید همت با خیابان ولیعصر، بزرگراه شهید فهمیده با بلوار چوگان، بزرگراه شهید فهمیده با بلوار شیشه مینا و بزرگراه شهید آوینی با خط راه‌آهن (کمربندی شهرری) از جمله این تقاطعاتی است که در این دوره از مدیریت شهری افتتاح شده است.

وی ادامه داد: ۷ تقاطع غیرهمسطح در سال ۱۴۰۴ مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای ‌آنها به بهره برداری رسید که این شامل پل‌ تقاطع‌های غیرهمسطح بزرگراه های شهید همت با رودخانه کن، بزرگراه امام علی با خیابان شهید محمدی ریحانی (شیان)، بزرگراه یادگار امام با خیابان آزادی، بزرگراه صدر (تراز صفر) با زیرگذر شهید کاوه، بزرگراه صدر (تراز صفر) با زیرگذر کامرانیه، بزرگراه های شهید همت و شهید شیخ فضل اله نوری، بزرگراه های شهید تندگویان و آزادگان (صنیع خانی) می‌شود.

امانی با تاکید بر اینکه در مجموع پل های ۴۵ تقاطع غیرهمسطح از ۶۶ تقاطع غیرهمسطحی که نیاز به مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای دارد تاکنون مقاوم سازی شده است، خاطرنشان کرد: مقاوم سازی ۸ تقاطع غیرهمسطح در دست انجام است. پل‌ تقاطع‌های غیرهمسطح بزرگراه های شهید حکیم و شهید چمران، بزرگراه شهید آوینی با بلوار شهید دستواره (جوانمرد قصاب)، بزرگراه شهید آوینی(کمربندی شهرری) با جاده تهران- ورامین (عبدالرحمن صوفی)، بزرگراه شهید آوینی با راه آهن (ایستگاه شهید بهشتی)، بزرگراه یادگار امام با حدفاصل بزرگراه جلال آل احمد تا بزرگراه شهید شیخ فضل اله نوری، آزادراه تهران- قم با بزرگراه علامه عسگری (جوار حرم امام خمینی، بزرگراه یادگار امام با خیابان شهرداری، بزرگراه امام علی با خیابان شعبانلو نام تقاطعاتی است که مقاوم سازی آنها در دست اقدام است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و ساختمان شهرداری تهران با بیان اینکه از سال ۸۳ تا ۱۴۰۰ تنها ۲۳ پل مقاوم سازی شده بود، گفت: طی ۴ سال اخیر ۲۲ پل مقاوم سازی شده است.

امانی افزود: مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های سواره رو شامل تقویت ستون ها با ژاکت بتنی، تقویت سرستون ها با افزایش مقطع، عملیات پس کشیدگی، تقویت فونداسیون، خاکبرداری، تخریب، برچیدن کاور، مضرس کاری، کاشت میلگرد، آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی، تعویض نئوپرن ها، اجرای پرایمر ستون ها و خاکریزی است.

وی با بیان اینکه تعمیرات تخصصی پل‌های سواره رو در ۴ پهنه شهر تهران نیز مجموعه اقداماتی است که موجب تردد روان و ایمن از روی پل های سواره رو می‌شود، گفت: این تعمیرات شامل ترمیم و تعویض درز انبساط، ایزولاسیون، زهکش و شبکه جمع آوری آبهای سطحی، تعویض نئوپرن ها، ترمیم روکش پیاده روها، تیرها، ستون‌ها، فونداسیون و کوله های بتنی، عرشه پل، تیرها و اتصالات فلزی و آسیب های ناشی از آبشستگی ستون های واقع در بستر رودخانه ها می شود.