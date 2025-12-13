پخش زنده
امروز: -
استقرار واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی استان مرکزی، با لحاظ مسائل زیستمحیطی شهرکها و نه بیشتر از آن، ضرورت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ابوالفضل بابایی، عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی اراک، در حاشیه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: «با توجه به اینکه شهرکهای صنعتی دارای مطالعات و زونهای زیستمحیطی هستند، استقرار واحدهای صنعتی همانند گذشته با رعایت قوانین زیستمحیطی انجام میشود و نیازی به استعلامهای جدید نیست.»
وی همچنین به مشکلات تعدادی از واحدهای صنعتی با اداره گاز اشاره و تصریح کرد: «با تصویب حل این مشکلات، قیمت نصب انشعابها بر اساس زمان نصب و مطابق با قیمت گذشته محاسبه خواهد شد.»
مهدی زندیهوکیلی، استاندار مرکزی، نیز اعلام کرد: تمامی شهرکهای صنعتی استان باید دارای رتبهبندی زیستمحیطی باشند. شهرکهایی که زونبندی و ارزیابی زیستمحیطی دارند و آنهایی که فاقد این ارزیابی هستند باید مشخص شوند. استقرار واحدها در شهرکهای صنعتی دارای زونبندی، دیگر نیازمند استعلام مجدد از محیطزیست نیست.