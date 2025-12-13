پخش زنده
امروز: -
هفتمین دوره نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) امروز ۲۲ آذر، با میزبانی دستگاههای بزرگ دولتی و بنگاههای صنعتی کشور در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هفتمین دوره نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) همانند سالهای گذشته، همزمان با نمایشگاه «دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار» و در هفته پژوهش، از امروز ۲۲ آذر، ۱۴۰۴ به همت دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و با مشارکت دستگاههای بزرگ دولتی و بنگاههای پیشرو صنعتی آغاز به کار کرد.
این نمایشگاه با حضور مجموعههایی فعال در حوزههای نفت، انرژی، فولاد، معدن، آب و فاضلاب، فناوری اطلاعات و صنایع پیشرفته، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران، سالن ۴۱ برگزار میشود.
نمایشگاه تستا در سطح بینالمللی با عنوان Reverse Expo یا نمایشگاههای تقاضامحور شناخته میشود. در این رویداد، سازمانها و شرکتهایی که نیازمند توسعه فناوری هستند، فرصت مییابند نیازهای فناورانه خود را بهصورت مستقیم و در قالب غرفههای نمایشگاهی عرضه کنند.
هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه، بسترسازی برای تجاریسازی نتایج پژوهشی، شناسایی نیازهای فناورانه کشور و تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه عنوان شده است. دبیرخانه شورای عالی عتف تلاش دارد از طریق این نمایشگاه، فضای مناسبی برای مذاکره، تعامل و انعقاد قراردادهای فناورانه میان فناوران، شرکتهای دانشبنیان و متقاضیان صنعتی فراهم کند.