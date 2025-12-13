پخش زنده
همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، پویش سراسری "نهالکاری در سایه مادر" با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و اهمیت محیط زیست، در بوستان جنگلی یاس فاطمی تهران و بیش از ۴۰۰ منطقه دیگر در سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اقدام نمادین، فرصتی برای یادآوری اهمیت حفظ منابع طبیعی و ایجاد محیط زیستی سالم است.
به گفته کارشناسان جنگل درختان نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و کنترل فرسایش خاک دارند.
مهری محمودخانی کارشناس جنگل گفت: هر درخت به طور متوسط میتواند در سال ۲۷۰۰ کیلوگرم اکسیژن تولید کند.
رضا نیکدخت کارشناس جنگل گفت: درختان میتواند۳۰ تا ۹۰ درصد فرسایش خاک را کنترل کنند.
احمد رضا دری کارشناس جنگل گفت: میتواند از به راه افتادن سیلابها جلوگیری کند و نفوذپذیری خاکها را افزایش دهد و به تقویت آبخوانههای زیرزمینی کمک میکند.
تاکنون هشت پویش نهالکاری در کشور برگزار شده است.
حامد اختری مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری تهران گفت:ما بدون مردم نمیتوانیم از درختان و عرصه های منابع طبیعی حفاظت کنیم تا هفته منابع طبیعی که ۱۵ اسفند شروع میشود ۶ پویش دیگر هم داریم.
سپیده حیدری رئیس آموزش و ترویج و مشارکتهای مردی اداره منابع طبیعی تهران گفت: پویشها را از سال ۱۴۰۲ شروع کردیم مهمترین آن کاشت یک میلیارد درخت هست که به کمک مردم در حال اجرا ست.