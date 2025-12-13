ایدرو در آستانه ورود به بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی محمدرضایی با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری سهام ایدرو در فرابورس اظهار کرد: موضوع واگذاری سهام ایدرو هم‌اکنون در مرحله بررسی‌های کارشناسی قرار دارد و پس از نهایی شدن این ارزیابی‌ها، اطلاع‌رسانی کامل در این خصوص انجام خواهد شد.

معاون مالی و اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه درباره روند ورود شرکت مجتمع صنعتی فولاد اسفراین به بازار سرمایه گفت: پیگیری پذیرش این شرکت حدود یک سال و نیم است که به‌صورت مستمر در بازار سرمایه انجام می‌شود و در حال حاضر، فولاد اسفراین در آخرین مراحل پذیرش و ثبت نماد قرار دارد.

وی با بیان این‌که عملیات ارزیابی سهام این شرکت انجام شده است، افزود: محدودیت‌ها و مسائل مرتبط با شفاف‌سازی صورت‌های مالی برطرف شده و در حال حاضر تنها مرحله باقی‌مانده، ارائه صورت‌های مالی شش‌ماهه حسابرسی‌شده به سازمان خصوصی‌سازی است.

محمدرضایی با اشاره به زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده برای تکمیل این فرآیند تصریح کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد در صورت طی طبیعی مراحل اداری، احتمال دارد کمتر از دو ماه آینده فرآیند پذیرش و عرضه نهایی سهام این شرکت شکل بگیرد.

معاون مالی و اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنین به پیشنهاد مطرح‌شده در ارکان مجمع ایدرو درباره تأسیس صندوق صنعتی اشاره کرد و گفت: این پیشنهاد در حال بررسی است و تلاش می‌شود سازوکار این صندوق به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان تجهیز منابع مالی مناسب برای اجرای پروژه‌های صنعتی فراهم شود.