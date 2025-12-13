پخش زنده
معاون مالی و اقتصادی ایدرو از نزدیک شدن واگذاری سهام این سازمان در فرابورس خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی محمدرضایی با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری سهام ایدرو در فرابورس اظهار کرد: موضوع واگذاری سهام ایدرو هماکنون در مرحله بررسیهای کارشناسی قرار دارد و پس از نهایی شدن این ارزیابیها، اطلاعرسانی کامل در این خصوص انجام خواهد شد.
معاون مالی و اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه درباره روند ورود شرکت مجتمع صنعتی فولاد اسفراین به بازار سرمایه گفت: پیگیری پذیرش این شرکت حدود یک سال و نیم است که بهصورت مستمر در بازار سرمایه انجام میشود و در حال حاضر، فولاد اسفراین در آخرین مراحل پذیرش و ثبت نماد قرار دارد.
وی با بیان اینکه عملیات ارزیابی سهام این شرکت انجام شده است، افزود: محدودیتها و مسائل مرتبط با شفافسازی صورتهای مالی برطرف شده و در حال حاضر تنها مرحله باقیمانده، ارائه صورتهای مالی ششماهه حسابرسیشده به سازمان خصوصیسازی است.
محمدرضایی با اشاره به زمانبندی پیشبینیشده برای تکمیل این فرآیند تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد در صورت طی طبیعی مراحل اداری، احتمال دارد کمتر از دو ماه آینده فرآیند پذیرش و عرضه نهایی سهام این شرکت شکل بگیرد.
معاون مالی و اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنین به پیشنهاد مطرحشده در ارکان مجمع ایدرو درباره تأسیس صندوق صنعتی اشاره کرد و گفت: این پیشنهاد در حال بررسی است و تلاش میشود سازوکار این صندوق بهگونهای طراحی شود که امکان تجهیز منابع مالی مناسب برای اجرای پروژههای صنعتی فراهم شود.