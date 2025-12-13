امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

دیدار رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی با عراقچی

رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی «تاگسه چافو» که در تهران به سر می‌برد، امروز شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴ با حضور در وزارت امور خارجه با «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
عکاس :علیرضا اسماعیلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ - ۱۳:۵۱
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
خبرهای مرتبط

مراسم میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن در وزارت خارجه

نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه / ۱۳ مرداد ۱۴۰۴

دیدار عراقچی با سفرا و روسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران

برچسب ها: عباس عراقچی ، وزارت خارجه ، اتیوپی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 