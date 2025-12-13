دیدار رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی با عراقچی

رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی «تاگسه چافو» که در تهران به سر می‌برد، امروز شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴ با حضور در وزارت امور خارجه با «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

عکاس : علیرضا اسماعیلی