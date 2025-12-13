پخش زنده
رشادتهای مشترک مردم استانهای مازندران و گلستان در دوران دفاع مقدس، برگ زرین و ماندگاری در تاریخ کشور ثبت کرده و این همدلی تا امروز در عرصههای گوناگون ادامه یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پیوند عمیق تاریخی و همبستگی مردمی استانهای مازندران و گلستان، روایتی فراموشنشدنی از رشادت و ایثار را در تاریخ معاصر ایران به تصویر میکشد. این اتحاد که ریشه در فرهنگ و جغرافیای مشترک دارد، در دوران دفاع مقدس با شکلگیری لشکر ۲۵ کربلای مازندران به اوج خود رسید.
سردار عبدالله صالحی، فرمانده این لشکر عملیاتی، با اشاره به تداوم این روحیه تا امروز، گفت: امروز هم شیربچههای شمالی در کنار دیگر رزمندگان در کنار مردم ایران جان ایستادهاند و از کیان میهن دفاع میکنند.
به گفته سرهنگ محمدحسن سلامی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران، این لشکر با تقدیم ۱۲ هزار شهید، ۱۵ هزار جانباز و ۲۵۰۰ آزاده، حماسهای جاودان آفرید.
این همکاری فرامنطقهای تنها به عرصه نظامی محدود نمانده است. ولیپور، نویسنده و پژوهشگر، با اشاره به ابعاد اجتماعی این اتحاد، گفت: استان گلستان با بهرهمندی از ۲۰ قوم که بخش قابل توجهی از آن مازندرانی هستند و به زبان مازندرانی صحبت میکنند، نماد اتحاد ملی و همزیستی قومی در کشور هستند.
وی تأکید کرد که این همزیستی مسالمتآمیز و وحدت در عین تنوع، الگویی برای ایستادگی در برابر تهدیدات و حفظ تمامیت ارضی کشور است.
رشادتهای گذشته و همکاریهای حال حاضر در مواجهه با بلایای طبیعی یا عرصههای اقتصادی و فرهنگی، گواهی زنده بر تداوم این پیوند ناگسستنی است.
گزارش از عباس نواییان