معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: پیشگیری مؤثر از سقطهای غیرقانونی، مستلزم همکاری نظاممند میان دستگاههای قضایی، اجرایی، فرهنگی و حوزه سلامت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عیسی پورسلیمی در همایش مراکز نفس «نجات فرزندان سقط» که با حضور مسئولان قضایی، اجرایی، فعالان فرهنگی و اجتماعی استان و با هدف تبیین راهکارهای پیشگیری از سقط، حمایت از مادران و خانوادهها و تقویت نقش نهادهای مردمی در صیانت از حیات انسانی، در تالار امام خمینی مجتمع فجر اهواز برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از موارد سقط ناخواسته، ریشه در مشکلات اقتصادی، فشارهای روانی، ناآگاهی حقوقی و نبود حمایتهای اجتماعی دارد.
وی افزود: مراکز «نفس» با ارائه خدمات مشاورهای، حمایتی و فرهنگی میتوانند نقش تعیینکنندهای در حفظ جان فرزندان و حمایت از مادران ایفا کنند و از شکلگیری تصمیمهای پرخطر جلوگیری نمایند.
پورسلیمی با اشاره به جایگاه مهم تشکلهای مردمی در این خصوص، اظهار داشت: مشارکت فعال نهادهای مردمی در کنار دستگاههای رسمی، زمینهساز افزایش اعتماد عمومی و اثربخشی برنامههای پیشگیرانه خواهد بود. توانمندسازی این مراکز و گسترش خدمات آنها در سطح استانها باید بهعنوان یک اولویت دنبال شود.
در ادامه همایش، سایر سخنرانان بر لزوم افزایش آموزشهای عمومی، ارتقای آگاهی حقوقی خانوادهها و تقویت حمایتهای اجتماعی از مادران تأکید کردند و تجربیات موفق مراکز فعال در این حوزه ارائه شد.
در این رویداد، استانهای خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد حضور داشتند و جمعی از مدیران، کارشناسان حوزه زنان و خانواده، کادر درمان، مشاوران و فعالان تشکلهای مردمی به طرح دیدگاهها و تبادل تجربیات خود پرداختند. محور اصلی همایش، بررسی ابعاد اجتماعی، حقوقی و فرهنگی پیشگیری از سقط و نقش همافزای دستگاهها در کاهش آسیبهای اجتماعی بود.
این همایش با جمعبندی پیشنهادها و تأکید بر استمرار برنامههای مشابه برای تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی به کار خود پایان داد.