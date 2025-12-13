پخش زنده
جلسه بررسی و رفع مشکلات تعدادی از واردکنندگان استان صبح امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربیاستاندار آذربایجانغربی در این جلسه با تأکید بر تأمین اقلام اساسی مردم، گفت: مصوبات دولت در حوزه واردات کالا لازمالاجرا بوده و دستگاههای متولی همکاری لازم را با واردکنندگان داشته باشند.
رضا رحمانی همچنین اصلاح و بهبود رویه واردات کالاهای اساسی را ضروری دانسته و افزود: از ظرفیتهای مرز برای تأمین مایحتاج اساسی مردم استان و کشور به نحو شایسته استفاده شود.
وی در پایان با اشاره به موقعیت راهبردی آذربایجانغربی در حوزه تجارت و واردات، خاطرنشان کرد: حمایت از فعالان اقتصادی و واردکنندگان، نقش مهمی در تنظیم بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی دارد و مدیریت استان از هر اقدامی که منجر به تسهیل فعالیتهای قانونی و شفاف شود، حمایت میکند.
در این جلسه پس از استماع گزارشها و دغدغههای مطرحشده، دستورات لازم برای پیگیری فوری مشکلات صادر و بر هماهنگی و همافزایی دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای مرتبط تأکید شد.