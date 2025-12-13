به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس بیمارستان نبی اکرم خنج گفت: ساختمان جدید بخش دیالیز این بیمارستان با هزار و ۲۰۰ متر مربع در دو طبقه در بیمارستان خنج ساخته می‌شود.

دکتر علی صفری افزود: ساخت طبقه اول این طرح با ۶۰۰ متر مربع زیر بنا با هزینه اولیه ۱۵ میلیارد تومان از سوی برادران رزم آرا و مهدوی به تازگی آغاز شده است و این طرح تا یک سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

او ادامه داد: بخش دیالیز بیمارستان نبی اکرم خنج با ظرفیت ۱۰ تخت فعال، سال آینده به بهره برداری می‌رسد.