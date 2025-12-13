پخش زنده
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس، با انتشار مقالهای در یکی از برجستهترین نشریات علمی حوزه انرژی، دستاورد مهمی در زمینه تبدیل پایدار زیستتوده به سوختهای پاک کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محمد فخر الاسلام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس، در همکاری مشترک با پژوهشگران برجستهای از ایران، انگلستان و ایالات متحده، موفق به انتشار مقالهای در مجله Progress in Energy and Combustion Science شده است.
این دستاورد علمی نه تنها جایگاه دانشگاه تربیت مدرس را در عرصه پژوهشهای جهانی ارتقا میدهد، بلکه نقش کلیدی مهندسان شیمی در افزایش مقیاس و تجاریسازی فرآیندهای نوین و توسعه فناوریهای پاک را تبیین میکند.
با افزایش نگرانیهای جهانی درباره تغییرات اقلیمی و ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانهای، جایگزینی سوختهای فسیلی با سوختهای پاک بهعنوان یکی از محورهای اصلی در گذار به انرژیهای پاک مطرح شدهاند.
مقاله منتشرشده توسط محمد فخرالاسلام و همکارانش یک مرور جامع بر علوم و فناوریهای تبدیل زیست توده، جلبک و پسماندهای غذایی به سوختهای مایع در آب فوق بحرانی در مقیاسهای مختلف ارائه میدهد و بر اهمیت ادغام مدلهای چند مقیاسی با ابزارهای نوین هوش مصنوعی در طراحی و توسعه فناوریهای آینده تاکید میکند.