به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل امشب شبی ویژه برای علاقه‌مندان به نجوم است، چرا که اوج بارش شهابی جوزایی را شاهد خواهند بود؛ این رویداد نجومی، بامداد امشب به اوج خود می‌رسد و فرصت بی‌نظیری برای رصد صد‌ها شهاب در آسمان فراهم می‌کند.

بارش شهابی پدیده‌ای است که بر اثر برخورد زمین با توده‌های به‌جامانده از دنباله‌دار‌ها رخ می‌دهد؛ دنباله‌دار‌هایی که در مسیر‌های معمولاً نزدیک حرکت می‌کنند، هرازگاهی از کنار خورشید عبور می‌کنند؛ ازآنجاکه از یخ و سنگ تشکیل شده‌اند، با نزدیک‌شدن به خورشید یخ‌های آنها ذوب می‌شود و سنگ‌ها در مدار خود باقی می‌ماند و همین ذرات منجر به ایجاد بارش شهابی می‌شوند.

زمانی که زمین وارد این توده‌های ذرات می‌شود، آنها به درون جو زمین وارد می‌شوند و با ایجاد اصطکاک با جو، شهاب‌هایی در آسمان دیده می‌شود؛ وقتی تعداد این شهاب‌ها زیاد باشد، این پدیده به یک بارش شهابی تبدیل می‌شود.

بارش شهابی جوزایی یکی از بهترین و پربارترین بارش‌های شهابی سال است. هر سال بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ شهاب در ساعت در اوج آن دیده می‌شود؛ ازآنجاکه کانون بارش از ابتدای شب طلوع می‌کند، می‌توان از همان ساعات اولیه شب تا بامداد شهاب‌های فراوانی را در آسمان مشاهده کرد.

البته کانون این بارش در صورت فلکی دوپیکر یا جوزا و در نزدیکی ستارهٔ کاستور قرار دارد. به دلیل یک پدیده پرسپکتیوی یا عمق‌نمایی، ما چنین احساس می‌کنیم که شهاب‌ها از یک نقطهٔ مشخص در آسمان که به آن کانون بارش گفته می‌شود، به سمت ما حرکت می‌کنند، درحالی‌که در واقعیت همهٔ آنها در مسیر‌های موازی وارد جو زمین می‌شوند.

برای مشاهده بارش‌های شهابی باید از شهر‌ها فاصله گرفت و به مناطقی رفت که از آلودگی نوری دور باشند. در چنین مکان‌هایی، اگر آسمان شفاف و تقریباً عاری از ابر یا غبار باشد، می‌توان تعداد بسیار بیشتری شهاب را در آسمان دید و تجربه‌ی دل‌انگیزتری از این پدیده داشت.

این پدیده در تمامی مناطق کشور به‌شرط دوری از آلودگی نوری با چشم غیرمسلح قابل‌مشاهده است و نیازی به تلسکوپ یا ابزار‌های خاص ندارد.