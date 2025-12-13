پخش زنده
استاندار خوزستان در همایش “نفس” (نجات فرزندان سقط) در اهواز، فرزندآوری را سرمایهای راهبردی برای اقتدار ملی و امنیت آینده کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در همایش “نفس” (نجات فرزندان سقط) در اهواز گفت: سقط جنین، همسنگ قتل نفس و یکی از گناهان کبیره است و در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی، قتل یک انسان بالغ با سقط یک جنین، از حقوق یکسانی برخوردار است.
وی با تاکید بر توکل به وعده الهی در روزیرسانی خطاب به خانوادهها اظهار داشت: خداوند میفرماید «قطع نفس نکنید». مطمئن باشید، توکل داشته باشید؛ روزی آنها با خداست و او آنها را اداره میکند. شما با نجات فرزندان، دقیقاً در مسیر یک امر الهی حرکت و برنامهریزی میکنید.
موالیزاده جمعیت را یکی از مولفههای اساسی قدرت ملی خواند و افزود: مقام معظم رهبری با یک دوراندیشی خاص بر این نکته تاکید و راهبرد حفظ و تقویت جمعیت را تبیین فرمودند.
استاندار خوزستان به تجربه برخی کشورهای صنعتی اشاره کرد و اظهار داشت: کشورهایی مانند ژاپن با پیری جمعیت و یا چین با رشد منفی مواجه شدهاند و اکنون در پی جبران این اشتباه راهبردی هستند، زیرا به خوبی دریافتهاند که جمعیت رکن اقتدار ملی است.
وی با مرور سیاستهای گذشته داخلی ادامه داد: ما در سالهای ابتدایی انقلاب بر «تعداد فرزند کمتر» تمرکز کردیم، اما اکنون میبینیم که ادامه این روند، ما را در آینده با مشکلات عدیدهای مواجه خواهد کرد.
استاندار خوزستان تاکید کرد: بحث جمعیت یک بحث راهبردی است و باید افق جلوتر را نگریست. باید برنامهریزی کنیم که ده یا بیست سال دیگر، آیا نیروی کار، نیروهای خلاق و متخصص کافی در همه زمینهها خواهیم داشت؟
موالیزاده بیان کرد: حفظ یک جنین، آوردهای برای اقتدار ملی و رشد و توسعه کشور است. این عمل در نگاه راهبردی آیندهساز، گره میخورد.
وی گفت: هر یک از این کودکان میتواند در آینده فردی نامآور در تراز ملی یا جهانی باشد؛ فرزند متعلق به خانواده، جامعه و کشور است و امیدواریم چنین اتفاقی بیفتد.