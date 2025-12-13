پخش زنده
فرماندار خاتم در مراسم گرامیداشت روز زن و سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با تأکید بر جایگاه والای بانوان در خانواده و جامعه، نقش آنان را در پیشرفت شهرستان بیبدیل دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در مراسم بزرگداشت روز زن و سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، فرماندار خاتم با اشاره به نقش محوری بانوان در خانواده و جامعه، گفت: بانوان ستونهای اصلی خانواده هستند و بخش مهمی از پیشرفت جامعه مرهون تلاش، پشتکار و اندیشه بلند زنان همین شهرستان است.
وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س)، افزود: آن حضرت نمونهای بیبدیل در عفاف، معنویت، مدیریت خانواده، تربیت نسل صالح و حضور اجتماعی است و جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند اخلاق، دانایی، عفاف و مشارکت فعال زنان است.
فرماندار خاتم با بیان اینکه جایگاه زن در اسلام همتراز مرد است، خاطرنشان کرد: برتری نزد خداوند تنها بر اساس تقوا سنجیده میشود و اسلام توجه ویژهای به مقام زن و مادر و نقش آنان در جامعه دارد. وی در ادامه، روز مادر را به همه زنان، مادران و دختران شهرستان تبریک گفت و برای آنان آرزوی سلامتی و توفیق کرد.
زارع در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از فعالیتهای مجموعه کارآفرینی «افراح» و مدیریت آقای جوزمی اظهار داشت: این مجموعه با نوآوری و خلاقیت توانسته اشتغال قابلتوجهی برای بانوان شهرستان ایجاد کند، آن هم بدون ایجاد آلایندگی و با مصرف حداقلی منابع. دولت نیز از چنین کسبوکارهای سالم و اشتغالزا حمایت کامل خواهد کرد.
وی با اشاره به توسعه فعالیتهای این مجموعه افزود: در گذشته فعالیت شرکت در فضای محدود یک خانه قدیمی انجام میشد، اما اکنون بخشی از تولیدات به مرکز فنیوحرفهای منتقل شده است. دولت آمادگی دارد در تأمین زمین و زیرساختهای لازم برای ایجاد فضای دائمی این کارگاه همکاری کند تا زمینه اشتغال پایدار برای تعداد بیشتری از بانوان فراهم شود.
در ادامه این مراسم، پورابراهیمی رئیس مرکز فنیوحرفهای خاتم نیز ضمن تبریک روز زن، نقش مدیریت، برنامهریزی و پشتکار مدیر مجموعه «افراح» را در موفقیت این کارگاه مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایتها، این مجموعه در آیندهای نزدیک توسعه یابد.
اجرای موسیقی سنتی و تجلیل از بانوان شاغل در کارگاه، بخش پایانی این مراسم بود.