معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به افزایش قیمت بنزین گفت: نرخ کرایه تاکسی‌ها طبق مصوبه سال جاری محاسبه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد حیدری، با اشاره به برخی نگرانی‌ها درخصوص افزایش احتمالی کرایه تاکسی‌ها گفت: با وجود افزایش قیمت بنزین، هیچ‌گونه افزایشی در نرخ کرایه تاکسی‌های تحت پوشش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اعمال نخواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، نرخ کرایه تاکسی‌ها همچنان بر مبنای مصوبه سال جاری محاسبه می‌شود و رانندگان موظف به رعایت نرخ‌های مصوب هستند. هرگونه اقدام خارج از چارچوب مصوبات قانونی و دریافت کرایه مازاد، تخلف محسوب می شود.

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه افزایش در زمینه دریافت کرایه، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه‌ ۱۳۷ شهرداری تهران به سازمان تاکسیرانی گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی لازم انجام شود.