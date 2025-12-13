به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی بهپوری مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات استان‌های مرزی اعلام کرد: بر اساس تصویب‌نامه یکم آذر امسال هیأت وزیران، امکان واردات کالاهای اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله به صورت انتقال بدون ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز با ثبت سفارش یا ثبت آماری و با اخذ مجوزهای قانونی شامل بهداشت، قرنطینه، استاندارد و ... فراهم شده است.