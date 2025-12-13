اتحادیه جهانی کشتی در یک پست اینستاگرامی به بازگشت حسن یزدانی پس از نزدیک به ۵۰۰ روز دوری از تشک کشتی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اتحادیه جهانی کشتی (UWW) با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود، بازگشت حسن یزدانی، دارنده ۱۰ مدال المپیک و جهان، به میادین کشتی را رسانه ای کرد.

این اتحادیه در پست خود نوشت: حسن یزدانی پس از نزدیک به ۵۰۰ روز دوری از تشک، در مسابقات لیگ و در وزن جدید (۹۷ کیلوگرم) به میادین کشتی بازگشت.

یزدانی که پس از مصدومیت مجدد از ناحیه کتف، با حمایت فدراسیون کشتی ایران تحت عمل جراحی در فرانسه قرار گرفته بود، خوشبختانه پس از بهبودی کامل، دیروز در دو دیدار لیگ برتر کشتی به پیروزی رسید.