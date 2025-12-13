پخش زنده
فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری عامل قتل یک نفر در مراسم عروسی یکی از مناطق روستایی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ علی امانی گفت:در پی وقوع یک فقره قتل در مراسم عروسی به دلیل تیراندازیهای غیر متعارف با سلاح جنگی،شناسایی قاتل و رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی کوهدشت افزود:مأموران کلانتری ۱۲ با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی کمتر از یک ساعت قاتل را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر و سلاح به کار رفته در این قتل هم کشف شد.
سرهنگ امانی با اشاره به اینکه متهم انگیزه ارتکابی را توانایی نداشتن در کنترل سلاح و آشنا نبودن به اصول و فنون تیراندازی هوایی عنوان کرد وگفت متهم همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.
فرمانده انتظامی کوهدشت ضمن هشدار به پیاهدهای خطرناک استفاده از سلاح گرم در جشنها و دیگر مراسم ها بیان کرد:هیچ شادی با شلیک گلوله معنا پیدا نمی کند و کوچکترین بی احتیاطی میتواند یک جشن خانوادگی را به صحنهای از غم و سوگ تبدیل کند.
سرهنگ امانی همچنین از بزرگان طوایف و برگزار کنندگان مراسم ها خواست برای حفظ امنیت جان عزیزانشان مانع استفاده از سلاح در جشنها و مراسم ها شوند و از وقوع اینگونه حوادث جلوگیری کنند.