به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ علی امانی گفت:در پی وقوع یک فقره قتل در مراسم عروسی به دلیل تیراندازی‌های غیر متعارف با سلاح جنگی،شناسایی قاتل و رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی کوهدشت افزود:مأموران کلانتری ۱۲ با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی کمتر از یک ساعت قاتل را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر و سلاح به کار رفته در این قتل هم کشف شد.

سرهنگ امانی با اشاره به اینکه متهم انگیزه ارتکابی را توانایی نداشتن در کنترل سلاح و آشنا نبودن به اصول و فنون تیراندازی هوایی عنوان کرد وگفت متهم همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.

فرمانده انتظامی کوهدشت ضمن هشدار به پیاهد‌های خطرناک استفاده از سلاح گرم در جشن‌ها و دیگر مراسم ها بیان کرد:هیچ شادی با شلیک گلوله معنا پیدا نمی کند و کوچکترین بی احتیاطی می‌تواند یک جشن خانوادگی را به صحنه‌ای از غم و سوگ تبدیل کند.

سرهنگ امانی همچنین از بزرگان طوایف و برگزار کنندگان مراسم ها خواست برای حفظ امنیت جان عزیزانشان مانع استفاده از سلاح در جشن‌ها و مراسم ها شوند و از وقوع اینگونه حوادث جلوگیری کنند.