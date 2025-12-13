برنامه‌های «دستور کار»، با تمرکز بر وضعیت بازارخودرو، «ایران امروز»، با موضوع حمایت از بیماران کلیوی و «خانه و خانواده»، با نگاهی روان شناختی به نقش احترام متقابل، یکشنبه ۲۳ آذر از رادیو ایران پخش می‌شود.

«دستور کار»، «ایران امروز» و «خانه و خانواده»، از رادیو ایران، یکشنبه ۲۳ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «دستور کار»، با تمرکز بر وضعیت بازار خودرو، ساعت ۱۹:۰۰، به بررسی قیمت‌ها و سیاست‌های وارداتی می‌پردازد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی راضیه حسنعلی و اجرای حامد نجم‌الهدی، از شنبه تا چهارشنبه، پخش می‌شود.

دستور کار»، با موضوع بررسی پرونده خودرو، به واکاوی وضعیت قیمت‌ها، روند واردات، سیاست‌های تصمیم‌گیران و تأثیر این عوامل بر بازار خودرو می‌پردازد و تلاش دارد ابعاد مختلف این موضوع مهم و مطالبه‌محور را در قالب گفت‌و‌گو، تحلیلکند.

برنامه «ایران امروز» هم‌زمان با آغاز هفته حمایت از بیماران کلیوی، ساعت ۱۲:۴۰، به بررسی ابعاد حمایتی، اجتماعی و نهادی مرتبط با این بیماران می‌پردازد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی راضیه حسینعلی و اجرای سعید توکلی، پخش می‌شود.

این برنامه به‌مناسبت آغاز هفته حمایت از بیماران کلیوی، با نگاهی اجتماعی و مطالبه‌محور، به بررسی جایگاه حمایت‌های دولتی و مردمی، نقش نهاد‌ها و خیریه‌ها، چالش‌های پیش‌روی بیماران کلیوی و ضرورت تقویت سازوکار‌های حمایتی می‌پردازد و تلاش دارد اهمیت توجه به حقوق و مطالبات این گروه از بیماران را برجسته کند

برنامه «خانه و خانواده»، ساعت ۰۹:۰۰، با نگاهی روان‌شناختی به نقش احترام متقابل در تحکیم بنیان خانواده می‌پردازد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی متین فیروزی و اجرای فاطمه آل‌عباس، پخش می‌شود.

این برنامه با محوریت «احترام در زندگی مشترک» و با حضور دکتر حمیدرضا بابامرادی، روان‌شناس، به بررسی جایگاه احترام متقابل، تأثیر آن بر کیفیت روابط زوجین، راه‌های تقویت رفتار‌های محترمانه و نقش گفت‌وگوی سالم در تداوم زندگی مشترک می‌پردازد. ­

برنامه «خانه و خانواده»، هر هفته از شنبه تا چهارشنبه پخش می شود.