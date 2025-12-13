پخش زنده
دفتر گزینش و استخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در اهواز اطلاعیهای درخصوص تکمیل کادر درجه داری خود صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اطلاعیه دفتر گزینش و استخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در اهواز؛ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر درجه داری خود از میان جوانان واجدالشرایط استان خوزستان نیرو جذب میکند.
استخدام فوق از میان افراد دارای مدرک دیپلم و یا دانش آموزان درحال تحصیل مقطع دوازدهم همه رشتههای تحصیلی انجام میشود.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به نشانی؛ اهواز، بلوار لشکر، میدان توپ، خیابان جامی، دفتر گزین و استخدام نیروی دریایی مراجعه کرده و یا با شماره ۳۳۸۳۸۵۵۵-۰۶۱ تماس بگیرند.