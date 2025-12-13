به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول موسسه قرآنی حضرت زهرا در شهر سورمق آباده گفت: در این محفل نورانی آیاتی از کلام وحی توسط سید طا‌ها حسینی قاری بین المللی قرآن کریم قرائت شد.

محمد رضا خیراندیش افزود: این مراسم از سوی موسسه قرآنی بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها شهر سورمق برگزار شد که مورد استقبال دوستداران اهل بیت قرار گرفت.

او افزود: موسسه قرآنی بیت الاحزان از سال ۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده است و در این مدت در این موسسه قرآنی شش نفر حافظ کل قرآن کریم و ده‌ها حافظ جزء تربیت شده‌اند.

خیراندیش بیان کرد: ایجاد انس و الفت بیشتر خانواده‌ها با قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام، ترویج و نهادینه سازی باور و رفتار قرآنی، توسعه فضای معنوی در جامعه و شناسایی استعداد‌های قرآنی از اهداف این جشنواره بود.

مسئول موسسه قرآنی حضرت زهرا سلام الله علیها گفت: بیش از هزار نفر از اهالی شهر سورمق در زمینه‌های مختلف علوم و معارف قرآنی فعالیت دارند.